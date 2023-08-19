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مستوطنون يرعون ماشيتهم في حقول المواطنين ويتلفون محاصيل زراعية جنوب الخليل

الأحد 20 أغسطس 2023 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اتلف مستوطنون، اليوم الأحد، محاصيل زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل، وأطلقوا ماشيتهم في حقول المواطنين بعدة مناطق هناك.

وقال الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد العمور ، إن مستوطنين مسلحين هاجموا حقول المواطنين، في تجمع "مغاير العبيد، وفاتح سدرو" قرب تجمع الزويدين شرق يطا، واطلقوا قطعان ماشيتهم فيها، ما تسبب في اتلاف المحاصيل الزراعية وتخريب "سياج" للمواطنين شحادة مخامرة وفريد حمامدة.

وأضاف أن المستوطنين ألقوا مسامير حديدية على الطرق المؤدية إلى مناطق المسافر، لعرقلة تنقل المواطنين بمركباتهم.

#مستوطنون #الخليل #مسافر يطا

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