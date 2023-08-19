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بالفيديو ميسي "الأسطوري" يقود إنتر ميامي لأول ألقابه في التاريخ

الأحد 20 أغسطس 2023 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو ميسي "الأسطوري" يقود إنتر ميامي لأول ألقابه في التاريخ



وكالات / سما /

قاد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه الجديد إنتر ميامي، للفوز بلقب بطولة كأس الدوريات، عقب التفوق على ناشفيل بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح، وابتسم الحظ لميسي ورفاقه بالفوز بنتيجة (10-9).

سجل ميسي هدف التقدم لإنتر ميامي في المباراة في الدقيقة 23.

ورفع ميسي رصيده إلى 10 أهداف، توج بها هدافا للبطولة خلال 7 مباريات خاضها، كما نال جائزة أفضل لاعب.

كما حقق "البرغوث" رقما تاريخيا، بإضافة اللقب رقم 44 في مسيرته الكروية، ليكون أكثر اللاعبين حصدا للألقاب في الفترة بين 2004 و2023.

وكان ميسي قد انضم إلى إنتر ميامي هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان إثر نهاية عقده في يونيو/ حزيران الماضي.

#ميسي #إنتر ميامي

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