للأسبوع الـ33.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد التعديلات القضائية

القدس المحتلة/سما/

تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، ضد خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وذلك للأسبوع الـ33 على التوالي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إنّ آلاف الإسرائيليين يتوافدون للمشاركة بالتظاهرة المركزية في شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب (وسط)، ضد خطة التعديلات القضائية.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدداً من الطرقات الرئيسية في تل أبيب عقب انطلاق التظاهرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ آلاف الإسرائيليين شاركوا أيضاً في تظاهرات بمناطق أخرى، من بينها حيفا ومفترق كركور (شمال)، ورحوفوت (وسط).

وبحسب "يديعوت أحرنوت"، فإنّ التظاهرات مستمرة منذ 33 أسبوعاً.



وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صوّت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانوناً نافذاً رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

وقانون "الحد من المعقولية" واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر ضدها منذ 33 أسبوعاً.