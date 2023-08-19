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إصابات جنوب نابلس وتعليق دوام المدارس في حوارة غداً

السبت 19 أغسطس 2023 11:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات جنوب نابلس وتعليق دوام المدارس في حوارة غداً



نابلس/سما/

 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع 23 حالة اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، كما أخلت عائلة مكونة من خمسة أفراد بينهم أطفال من المركبة التي كانوا يستقلونها، مشيرةً إلى أنه تم تعزيز منطقة جنوب نابلس بعدد من مركبات الإسعاف تحسبا لأي طارئ.

وأعلنت مديرية تربية جنوب نابلس، تعليق الدوام لطلبة المدارس في بلدة حوارة، غدا الأحد، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على البلدة.

وقالت المديرية في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، إن هذا القرار جاء بعد التشاور مع القائم بأعمال محافظ محافظة نابلس غسان دغلس وبلدية حوارة ومؤسسات البلدة.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت مسجدا ومحلا تجاريا، في بلدة بيتا.

وأفادت مصادر محلية،  بأن قوات الاحتلال اقتحمت مسجد بير قوزا ومحلا تجاريا للبحث في سجل كاميرات المراقبة، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة القريبة من مدخل البلدة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تفرض اغلاقا على مداخل بلدات عوريف وبيتا وعينابوس وجماعين، وتمنع وصول المواطنين إلى بلدة حوارة.

وكانت قوات الاحتلال، قد شددت مساء اليوم من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، بدعوى البحث عن منفذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطنين، في بلدة حوارة.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجزي حوارة وزعترة العسكريين بالاتجاهين جنوب المدينة، وبوابة تل "المربعة"، ودوار دير شرف غربا، وشددت من إجراءاتها على حاجز بيت فوريك شرقا، كما يشهد حاجز صرة العسكري تفتيشا دقيقا وأزمة خانقة للخارجين.

فيما تشهد بلدة حوارة جنوب نابلس انتشارا مكثفا لجيش الاحتلال، كما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها.

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#نابلس

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