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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من داخل مغسلة مركبات في حوارة

السبت 19 أغسطس 2023 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من داخل مغسلة مركبات في حوارة



نابلس/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة مواطنين من داخل مغسلة مركبات في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من داخل مغسلة مركبات، وهم: ليث منصور من كفر قليل، وحلمي دويكات من روجيب، ولؤي الحلبي.

وأكدت المصادر ذاتها أن كافة مداخل نابلس تشهد أزمة مرورية خانقة بسبب تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية.

وكانت قوات الاحتلال، قد شددت مساء اليوم، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، بدعوى البحث عن منفذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطنين، في بلدة حوارة.

#حوارة

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