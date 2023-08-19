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مستوطنون يعتدون على طفل مقدسي ويؤدون طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى

السبت 19 أغسطس 2023 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على طفل مقدسي ويؤدون طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى



القدس المحتلة/سما/

 اعتدى مستوطنون، مساء اليوم السبت، على طفل مقدسي قرب باب الخليل في القدس المحتلة، في الوقت الذي أدى فيه عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية قرب أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اعتدوا على الطفل مصطفى موسى أبو خلف بالضرب المبرح قرب باب الخليل، وجرى نقله إلى مستشفى المقاصد.

وقال موسى أبو خلف، والد الطفل مصطفى، إن نجله أصيب بكسر في يده بعد أن تعرض للضرب المبرح من عدد من المستوطنين.

وفي سياق متصل، أدى مستوطنون طقوسا تلمودية قرب باب الحديد، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت مقاطع فيديو تجمع عشرات المستوطنين قرب باب الحديد، وتأديتهم طقوسا تلمودية استفزازية في المكان.

#الاستيطان

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