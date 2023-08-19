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الاحتلال يداهم مسجدا ومحلا تجاريا جنوب نابلس

السبت 19 أغسطس 2023 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يداهم مسجدا ومحلا تجاريا جنوب نابلس



نابلس/سما/

 داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مسجدا ومحلا تجاريا، في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مسجد بير قوزا ومحلا تجاريا للبحث في سجل كاميرات المراقبة، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة القريبة من مدخل البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تفرض اغلاقا على مداخل بلدات عوريف وبيتا وعينابوس وجماعين، وتمنع وصول المواطنين إلى بلدة حوارة.

وكانت قوات الاحتلال، قد شددت مساء اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، بدعوى البحث عن منفذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطنين، في بلدة حوارة.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجزي حوارة وزعترة العسكريين بالاتجاهين جنوب المدينة، وبوابة تل "المربعة"، ودوار دير شرف غربا، وشددت من إجراءاتها على حاجز بيت فوريك شرقا، كما يشهد حاجز صرة العسكري تفتيشا دقيقا وأزمة خانقة للخارجين.

فيما تشهد بلدة حوارة جنوب نابلس انتشارا مكثفا لجيش الاحتلال، كما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها.

#نابلس

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