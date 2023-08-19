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الفلسطيني محمد دمج يتوّج ببطولة الملك محمد السادس الدولية للشطرنج

السبت 19 أغسطس 2023 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفلسطيني محمد دمج يتوّج ببطولة الملك محمد السادس الدولية للشطرنج



الرباط/سما/

 توّج بطل فلسطين للشطرنج محمد علام دمج، اليوم السبت، بالمركز الأول في بطولة الملك محمد السادس الدولية للشطرنج، التي نظمت في مدينة الدار البيضاء المغربية بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 15 دولة.

وتمكن دمج من تحصيل 11 نقطة من أصل 14 نقطة، وحافظ على صدارة جدول الترتيب من الجولة الأولى للبطولة حتى الجولة الأخيرة، ليحصد اللقب.

وبارك رئيس الاتحاد الفلسطيني للشطرنج بشار المصري، الإنجاز الذي حققه اللاعب محمد دمج، ابن مخيم جنين، الذي تفوق على 500 لاعب من 15 دولة.

بدوره، قال نائب رئيس الاتحاد خالد عز الدين، والذي ترأس بعثة الاتحاد إلى المغرب، إن بطولة الملك محمد السادس الدولية للشطرنج تأتي ضمن خطة الاتحاد للمشاركة في البطولات الخارجية، شاكرا الاتحاد المغربي للشطرنج على دعوته للاتحاد الفلسطيني للمشاركة في البطولة.

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ع.ف

#محمد دمج

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