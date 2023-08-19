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رسميا.. العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة

السبت 19 أغسطس 2023 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة



غزة/سما/

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس.

وأوضح  العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين سعادته أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولاراضغط هنا

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