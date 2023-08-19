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تحذيرات فلسطينية من هجوم انتقامي ضد الأهالي في حوارة

السبت 19 أغسطس 2023 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات فلسطينية من هجوم انتقامي ضد الأهالي في حوارة



نابلس/سما/

حذر رئيس بلدية حوارة في نابلس، معين الضميدي، اليوم السبت، من محاولة تنفيذ المستوطنين الإسرائيلي هجومًا انتقاميًا على أهالي بلدة حوارة.

وقال الضميدي، في تصريح صحفي: إن "ليلة خطيرة جدا منتظرة في القرية بعد العملية التي قتل فيها مستوطنين، بعملية إطلاق نار".


وأضاف: "سنرد على أي هجوم من قبل المستوطنين المتطرفين بقدراتنا".

فيما دعا الارتباط الفلسطيني المواطنين في بلدة حوارة إلى أخذ الاحتياط والحذر وخصوصًا خلال التواجد على الشارع العام، وازإلة السيارات عن جوانب الشارع.

وقتل مستوطنان اثنان، اليوم السبت، بعد إطلاق النار عليهما قرب حاجز حوارة جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

#حوارة

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