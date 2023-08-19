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الاحتلال ومستوطنيه يعتدون على طواقم بلدية قفين شمال طولكرم

السبت 19 أغسطس 2023 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ومستوطنيه يعتدون على طواقم بلدية قفين شمال طولكرم



طولكرم/سما/

اعتدت قوات الاحتلال والمستوطنون، اليوم السبت، على طواقم بلدية قفين شمال طولكرم، أثناء تأديتها عملها في تأهيل الشارع الرابط بين بلدتي قفين وزبدة ومناطق جنين واراضي المزارعين والمواطنين بالمنطقة.

وأفادت مصادر بلدية قفين، بأن مستوطنين أوقفوا طواقم البلدية عن العمل بطريقة وحشية واستفزازية وتحت تهديد السلاح، واستدعوا قوات الاحتلال التي استولت على شاحنة محملة بالـ"بيسكورس" وحاولوا الاعتداء على سائقها.

وأضافت أن هذه الاعتداءات ليست الاولى خلال هذا الشهر، حيث أقدمت قوات الاحتلال قبل اسبوعين بإيقاف جرافة كبيرة عن العمل والتي كانت تعمل على فتح وشق طرق زراعية تخدم المواطنين والمزارعين في طريق الشايفات ووادي سالم، ومنعت طواقم البلدية واصحاب المعدات من العمل هناك، مع العلم ان هذا المشروع ممول بالكامل من الاغاثة الزراعية.

#الاسنتيطان #طولكرم

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