  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط نابلس

السبت 19 أغسطس 2023 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط نابلس



نابلس/سمام

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية،  بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي حوارة وزعترة العسكريين بالاتجاهين جنوب المدينة، وبوابة تل "المربعة"، ودوار دير شرف غربا، وشددت من إجراءاتها على حاجز بيت فوريك شرقا، حيث يشهد أزمة خانقة بسبب إجراءات التفتيش، كما يشهد حاجز صرة العسكري تفتيشا دقيقا وأزمة خانقة للخارجين.

وأضافت أن بلدة حوارة جنوب المدينة تشهد انتشارا مكثفا لجيش الاحتلال، كما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، بدعوى البحث عن منفذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل شخصين إسرائيليين، حسب الانباء الأولية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية على مدخل بلدة بيتا، واقتحمت عدة بلدات وهي: عوريف وجماعين وبيتا وعينابوس جنوب المدينة.

#نابلس

الأكثر قراءة اليوم

سعودي يهاجم القضية الفلسطينية عبر قناة إسرائيلية.. وسخط واسع

"كتيبة جنين" تحذر "إسرائيل"..

صحيفة إسرائيلية: هل ستغير “الإبراهيميات” موقف الرئيس عباس منها؟

ارتفاع كبير على سعر الدولار

"مكروت" يسبب أزمة مياه في بعض المناطق بغزة

قيادي بحماس: "زمن الاعتداء على أسرانا ومقدساتنا دون عقاب ولّى إلى الأبد"

فلسطين تقدم طلبا رسميا للانضمام الى "بريكس".. ما هي بريكس؟

الأخبار الرئيسية

photo_2023-08-19_15-26-39

تفاصيل جديدة عن عملية حوارة: 5 رصاصات من مسافة صفر

photo_2023-08-19_13-32-33

بالفيديو: مقتل مستوطنين بعملية إطلاق نار في حوارة

photo_2023-08-19_14-44-03

إعلام إسرائيلي يكشف عن فشل أمني ذريع في عملية حوارة

photo_2023-08-19_14-04-50

صور: الكشف عن هوية القتلى الإسرائيليين في حوارة

photo_2023-08-19_14-00-44

أول تعليق من حماس على عملية حوارة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية