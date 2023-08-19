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البرلمان العربي يدعو إلى التضامن لمواجهة التحديات أمام الفئات الأضعف والأشد فقرا

السبت 19 أغسطس 2023 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يدعو إلى التضامن لمواجهة التحديات أمام الفئات الأضعف والأشد فقرا



القاهرة/سما/

دعا البرلمان العربي، اليوم السبت، إلى تعزيز روح التضامن العربي لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه الفئات الأضعف والأشد فقرا، بما يتيح فرصة لتعزيز الأواصر الاجتماعية والاسهام في خلق مجتمعات أكثر شمولا ومرونة ورفع آثار الضرر المترتبة على الازمات الإنسانية.

جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويوافق19  أغسطس من كل عام.

وأشاد البرلمان العربي بالمواقف الإنسانية المشرفة للدول العربية في دعم شعوب الدول الشقيقة والصديقة وإعانتها لمواجهة تداعيات الكوارث والازمات والتي برهنت على رسوخ العمل الانساني في إستراتيجياتها.

كما ثمن المبادرات وحزم الدعم الفوري التي تقدمها الدول العربية لدعم وإغاثة اللاجئين والمنكوبين حول العالم بما ينم عن منظومة القيم الانسانية المتمثلة في التسامح والمحبة والعطاء اللامحدود. وأكد البرلمان العربي أن العمل الانساني جزء لا يتجزأ من مسيرة الدول العربية والتزاماتها الاخلاقي تجاه الشعوب المتضررة من الكوارث والازمات في جميع أنحاء العالم.

#البرلمان العربي

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