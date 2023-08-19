إعلام إسرائيلي يكشف عن فشل أمني ذريع في عملية حوارة

نابلسمسما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن فشل أمني ذريع رافق عملية إطلاق النار التي وقعت في بلدة حوارة والتي أدت لمقتل مستوطنين اثنين.

ووفق مراسل قناة كان العبرية، فان المستوطنان تعرضا لإطلاق النار وتم تقديم اسعاف أولي لهما من قبل فلسطينيين للاعتقاد السائد أنهما من سكان الداخل والجيش الإسرائيلي كان ينتظر تعليمات الاقتحام للاعتقاد السائد أيضًا أنها جريمة وليس عملية.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "إنّ المنفذ تأكد أولاً أن الرجلان مستوطنان قبل إطلاق النار عليهما في حوارة، ثم انسحب من المكان.

وبحسب تحقيقات الجيش، فإنّ منفذ عملية حوارة نزل على قدميه لداخل مغسلة سيارات ووجه السؤال لاثنين إذا كانوا عرب أو مستوطنين وعندما تعرف على هويتهم انهم مستوطنين قام بإطلاق النار عليهم وقتلهما والانسحاب بسلام من المكان".

ونقلت إذاعة الجيش، عن مسؤول أمني عن عملية حوارة قوله: "يبدو أن المنفذ وصل إلى مكان الحادث سيرًا على الأقدام ولم يتضح بعد كيف انسحب".

فيما ذكر مراسل موقع واللا العبري أمير بوخبوط بأنه تم "تشكيل فرقة خاصة من الشاباك والجيش الإسرائيلي لملاحقة منفذ عملية حوارة بنابلس".

ويرتفع عدد القتلى الإسرائيليين في عمليات نفذها فلسطينيون منذ مطلع العام 2023 إلى 33 قتيلا.