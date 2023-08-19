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الاحتلال يستولي على "خلاط باطون" جنوب الخليل

السبت 19 أغسطس 2023 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستولي على "خلاط باطون" جنوب الخليل



الخليل/

 استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على "خلاط باطون" كانت متوجهة الى منطقة عرب الزويدين في البادي البدوية بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأشار منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إلى أن الاحتلال يحاول تدمير البنية التحتية في المنطقة، عن طريق منع وصل هذه الآليات ومواد البناء، أثناء مرورها في المناطق التي يعتبرها "إطلاق نار".

وأشار إلى ان الاحتلال استولى أمس على جرافة كان بطريقة الى منطقة ادقيقة بمسافر يطا، كما استولى على مواد بناء لترميم كهف سكني وغيرها، مؤكدا أن الاحتلال يهدف الى دفع المواطنين الى الخروج من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.

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