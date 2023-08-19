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أول تعليق من حماس على عملية حوارة

السبت 19 أغسطس 2023 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حماس على عملية حوارة



غزة/سما/

عقب حركة  حماس، عصر اليوم السبت، على عملية إطلاق النار في حوارة والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين.

وقالت حماس على لسان ناطقها عبد اللطيف القانوع :"نبارك عملية إطلاق النار البطولية في حوارة وهي نتاج وعد المقاومة الثابت والمستمر للدفاع عن شعبنا والرد على جرائم الاحتلال وحماية المسجد الأقصى من خطر التقسيم والتهويد 

وأضاف: "ستظل ضربات المقاومة متواصلة وممتدة لتطال جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه وإفشال مخطط حكومته الفاشيه ببناء الهيكل الموهوم على أنقاض المسجد الأقصى.

وأكد القانوع أن المقاومة الفلسطينية وأبطالها الثائرين حطموا هيبة جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه ولن تحد الاغتيالات والاعتقالات والملاحقات من ضرباتهم بل ستظل موجهة ومسددة دفاعاً عن الأقصى

#غزة #حماس #حوارة #عملية حوارة

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