بالفيديو: مقتل مستوطنين بعملية إطلاق نار في حوارة

نابلس/سما/

قتل مستوطنين اثنين (30 عاما، 60 عاما) في عملية إطلاق نار، عصر اليوم السبت، في حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية بأنه تم إطلاق نار نحو إسرائيليين عند مغسلة سيارات في حوارة من قبل سيارة عابرة فرت من مكان الحادث.

وأشارت إلى أن قوات كبيرة من الجيش تلاحق السيارة.

ونقل موقع "والا" العبري عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله:" إطلاق النار كان دقيقاً جداً، وغير واضح إن كان المنفذ قد نزل من السيارة وأطلق النار أو أطلق النار من سيارة مسرعة تجاه المستوطنين في حوارة.

وأفاد مراسل موقع "والا" العبري بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المنفذ أطلق النار من سيارة مسرعة تجاه المستوطنين في حوارة وقتل اثنين ونجح بالانسحاب، وقد عثر جنود الاحتلال على فوارغ رصاص بالمكان.

فيما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية: " "بحسب التحقيقات الأولية، وصل المنفذ إلى المغسلة سيراً على الأقدام، وتأكد من هوية المستوطنين، وبعدها أطلق النار نحوهما وانسحب مشياً على الأقدام إلى أزقة حوارة."

ونقلت الإاذاعة العبرية العامة عن مصدر عسكري قوله: "أظهر التحقيق الميداني أن منفذ إطلاق النار في حوارة، نزل من سيارته وتحقق من هوية الإسرائيليين ثم أطلق النار عليهما من مسافة صفر، وانسحب على متن السيارة التي كان على متنها."

وأظهرت مقاطع فيديو مُصوّرة أن المصابين فاقدين للوعي وسط محاولات إنعاش على يد طواقم الإسعاف الإسرائيلي، فيما أعلنت نجمة داوود الحمراء عن مقتلهما لاحقا.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن قواته تنصب حواجز على مداخل ومخارج بلدة حوارة جنوب نابلس، وتجري عمليات تفتيش بحثاً عن منفذي عملية إطلاق النار.