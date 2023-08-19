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الجهاد الإسلامي تنعى شهيد نابلس وتؤكد استمرار المواجهة مع الاحتلال

السبت 19 أغسطس 2023 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت 19-8-2023، الشهيد محمد أبو عصب من نابلس شمال الضفة المحتلة، مؤكدةً استمرار المواجهة مع الاحتلال.

وقالت الحركة في بيان لها: "ننعى إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد البطل: محمد ناصر داود "أبو عصب" (19 عاماً)، من مخيم بلاطة، والذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال التصدي لاقتحام نابلس الثلاثاء الماضي".  

وأكدت "الجهاد الإسلامي"، أن الدماء النازفة على امتداد الساحات، ستشعل مزيداً من نار المواجهة في وجه العدو، وإن مقاومتنا حاضرة لمواصلة نهج الاشتباك حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا. 

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

ننعى الشهيد محمد أبو عصب من نابلس ونؤكد استمرار المواجهة مع الاحتلال

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد البطل: محمد ناصر داود "أبو عصب" (19 عاماً)، من مخيم بلاطة، والذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال التصدي لاقتحام نابلس الثلاثاء الماضي.  

إننا إذ نعزي عائلته ورفاق دربه وأهلنا في نابلس جبل النار، لنؤكد أن الدماء النازفة على امتداد الساحات، ستشعل مزيداً من نار المواجهة في وجه العدو، وإن مقاومتنا حاضرة لمواصلة نهج الاشتباك حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا. 

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية
السبت 3 صفر 1445هـ، 19 أغسطس 2023م

#الجهاد الإسلامي #الاحتلال #الضفة الغربية

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