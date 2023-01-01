فارس: الحركة الأسيرة أفشلت مخطط الاحتلال لخلق معايير جديدة للتضييق عليهم

رام الله / سما /

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إن الحركة الأسيرة أفشلت مخطط إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بدعم من المستوى السياسي في إسرائيل؛ لخلق معايير جديدة في حياتهم بالسجون، والتضييق عليهم، وتمكنت من كبح جماحهم، وأعادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان المبارك.

وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، أن ارتفاع عدد الأسرى الإداريين يعكس مستوى الحقد والكراهية الإسرائيليين على شعبنا، إلا أن الخطوات الجماعية التي يقوم بها الأسرى تعني أن الحركة الأسيرة ثابتة، ولن ترجع للوراء، وتعمل باستمرار على تعزيز وحدتها، وتمتين جبهتها الداخلية.

وأوضح أن هناك اتصالات بين إدارة سجون الاحتلال والحركة الأسيرة دون أن يحدث اختراق حتى اللحظة، أو اتفاق يُنهي الأسرى بموجبه إضرابهم المفتوح عن الطعام.