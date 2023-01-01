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حماس تزف الشهيد أبو عصب وتؤكد أن دماء الشهداء لعنة تطارد الاحتلال

السبت 19 أغسطس 2023 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

زفت حركة حماس، اليوم السبت، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد المجاهد محمد أبو عصب من مخيم بلاطة "الذي ارتقى صباح اليوم متأثرًا بجراحه التي أصيب بها بنيران الاحتلال خلال اقتحام المخيم الثلاثاء الماضي".

وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي أن مخططات الاحتلال لاجتثاث المقاومة والقضاء على حاضنتها الشعبية وتهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك ستفشل أمام صمود ومقاومة شعبنا الفلسطيني المرابط.

وقالت إن دماء الشهداء ستكون بمثابة لعنة تطارد جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل أراضينا المحتلة.

#حماس

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