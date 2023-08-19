عائلة النجار تصدر بيانا توضيحيا بشأن وفاة أحد أبنائها

خانيونس / سما /

أصدرت عائلة النجار في قطاع غزة ، اليوم السبت ، بياناً توضيحياً بشأن ملابسات وفاة احد أبنائها.

وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن عائلة النجار

" وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلا " صدق الله العظيم

لقد فُجعنا فجر اليوم السبت بخبر وفاة ابننا الشاب محمد نبيل النجار، ولا يسعنا في هذا المقام الا أن نترحم عليه وأن ندعو له بالمغفرة، فقد كان خلوقا ومثقفا وحاملا للهم الوطني، وكان رحيما بأخواته وأهله، وإننا إزاء ما جرى نود التأكيد على ما يلي:

أولا: ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني الى الدعاء له بالمغفرة وأن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاته.

ثانيا: الشاب الفقيد كان يعاني من نوبات اكتئاب حادة نتيجة ظروف خاصة مر بها وخاصة خلال الفترة الأخيرة، وقد حاول أن يتلقى علاجا نفسيا على مدار عدة سنوات، لكن قدر الله نافذ وأمر حاصل لا محالة.

ثالثا: ندعو أبنا شعبنا الواعي الى احترام خصوصية محمد وذكراه الطيبة واحترام مشاعر اهله وعائلته ومحبيه.

رابعا: نرفض نحن كعائلة ربط وتوظيف القضية بأي أحداث اجتماعية أو سياسية، وهو أمر مرفوض ويمثل إساءة لمحمد وعائلته.

عائلة النجار

2023/8/19