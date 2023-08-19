  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عائلة النجار تصدر بيانا توضيحيا بشأن وفاة أحد أبنائها

السبت 19 أغسطس 2023 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة النجار تصدر بيانا توضيحيا بشأن وفاة أحد أبنائها



خانيونس / سما /

أصدرت عائلة النجار في قطاع غزة ، اليوم السبت ، بياناً توضيحياً بشأن ملابسات وفاة احد أبنائها.

وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن عائلة النجار

" وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلا " صدق الله العظيم

لقد فُجعنا فجر اليوم السبت بخبر وفاة ابننا الشاب محمد نبيل النجار، ولا يسعنا في هذا المقام الا أن نترحم عليه وأن ندعو له بالمغفرة، فقد كان خلوقا ومثقفا وحاملا للهم الوطني، وكان رحيما بأخواته وأهله، وإننا إزاء ما جرى نود التأكيد على ما يلي:

أولا: ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني الى الدعاء له بالمغفرة وأن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاته.

ثانيا: الشاب الفقيد كان يعاني من نوبات اكتئاب حادة نتيجة ظروف خاصة مر بها وخاصة خلال الفترة الأخيرة، وقد حاول أن يتلقى علاجا نفسيا على مدار عدة سنوات، لكن قدر الله نافذ وأمر حاصل لا محالة.

ثالثا: ندعو أبنا شعبنا الواعي الى احترام خصوصية محمد وذكراه الطيبة واحترام مشاعر اهله وعائلته ومحبيه.

رابعا: نرفض نحن كعائلة ربط وتوظيف القضية بأي أحداث اجتماعية أو سياسية، وهو أمر مرفوض ويمثل إساءة لمحمد وعائلته.

عائلة النجار

2023/8/19

#عائلة النجار #محمد النجار

الأكثر قراءة اليوم

سعودي يهاجم القضية الفلسطينية عبر قناة إسرائيلية.. وسخط واسع

"كتيبة جنين" تحذر "إسرائيل"..

البيت الأبيض يطلع الكونغرس على "مطالب بن سلمان" للتطبيع مع إسرائيل وهي كالتالي ..

صحيفة إسرائيلية: هل ستغير “الإبراهيميات” موقف الرئيس عباس منها؟

ارتفاع كبير على سعر الدولار

ماذا يقول آخر استطلاع للرأي في "إسرائيل"؟

الكشف عن طلبات " مجنونة" لنيمار قبل التوقيع مع الهلال السعودي

الأخبار الرئيسية

إحدى شركات العمال في تصاريح المشغل تكشف تفاصيل جديدة حول التسجيل والتكلفة

مدارس الأونروا

صورة.. الأونروا تعدل موعد بدء العام الدراسي

محمد النجار

انتحار شاب من خانيونس بتفجير قنبلة يدوية.. ما الذي نشره عبر صفحته؟

كتيبة الرضوان

صحيفة إسرائيلية: تآكل الردع الإسرائيلي مقابل جرأة وقوة حزب الله

0d08c2f5224729be61391484fb469028 (1)

تحليلات إسرائيلية حول تأثيرات إضعاف القضاء على الجيش.. وصافرة "إنذار" من قدامي محاربي المخابرات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية