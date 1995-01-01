  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير عبد الناصر عيسى يدخل عامه الـ29 في الأسر

السبت 19 أغسطس 2023 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دخل الأسير عبد الناصر عيسى من نابلس، اليوم السبت، عامه الـ29 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله عام 1995.

وقد تعرض الأسير عيسى للمطاردة من قبل الاحتلال لمدة عام قبل اعتقاله عام 1995، وسبق أن أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وعقب اعتقاله واجه تحقيقا قاسيا استمر لفترة طويلة، وحُكم عليه لاحقا بالسّجن مدى الحياة، حيث أمضى ما مجموعه 32 عاما في الأسر.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ عيسى تمكّن من مواجهة سنوات أسره بإكمال دراسته، حيث حصل على أكثر من شهادة في درجة البكالوريوس، وكذلك الماجستير وهو يعتبر من الأسرى الفاعلين على كافة المستويات.

وخلال سنوات اعتقاله فقد والديه، حيث توفي والده عام 2006، وقبل وفاته كان محروما من زيارته، وفي عام 2017 توفيت والدته دون أن يتمكن من وداعهما.

#عبد الناصر عيسى

الأكثر قراءة اليوم

سعودي يهاجم القضية الفلسطينية عبر قناة إسرائيلية.. وسخط واسع

"كتيبة جنين" تحذر "إسرائيل"..

البيت الأبيض يطلع الكونغرس على "مطالب بن سلمان" للتطبيع مع إسرائيل وهي كالتالي ..

صحيفة إسرائيلية: هل ستغير “الإبراهيميات” موقف الرئيس عباس منها؟

ارتفاع كبير على سعر الدولار

ماذا يقول آخر استطلاع للرأي في "إسرائيل"؟

الكشف عن طلبات " مجنونة" لنيمار قبل التوقيع مع الهلال السعودي

الأخبار الرئيسية

محمد النجار

عائلة النجار تصدر بيانا توضيحيا بشأن وفاة أحد أبنائها

إحدى شركات العمال في تصاريح المشغل تكشف تفاصيل جديدة حول التسجيل والتكلفة

مدارس الأونروا

صورة.. الأونروا تعدل موعد بدء العام الدراسي

محمد النجار

انتحار شاب من خانيونس بتفجير قنبلة يدوية.. ما الذي نشره عبر صفحته؟

كتيبة الرضوان

صحيفة إسرائيلية: تآكل الردع الإسرائيلي مقابل جرأة وقوة حزب الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية