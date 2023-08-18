إحدى شركات العمال في تصاريح المشغل تكشف تفاصيل جديدة حول التسجيل والتكلفة

غزة / سما /

كشفت إحدى الشركات العاملة في مجال تصاريح المشغل لعمال قطاع غزة عن تفاصيل التكلفة وموعد التسجيل.

وقال تحدث محمد شلبي مسؤول شركة عالم إيلاف للسياحة في غزة والتي تعمل على ملف تصاريح المشغل لعمال القطاع إن الأسابيع القادمة ستشهد الإعلان رسمياً من قبل وزارة العمل عن بدء العمل بتصاريح المشغل عبر الشركات التي تم الإعلان عنها.



وأضاف في تصريحات إذاعية: "نحن الآن في طور الإجراءات الحكومية لتنفيذ باقي الاتفاقيات المطلوبة لبدء العمل في تصاريح المشغل".



وأضاف شلبي "لم نتلقى حتى الآن أي طلبات، حتى يتم العمل وفق آلية جديدة سيتم إتباعها بعد الأسبوع القادم وسيتم الإعلان عنها وسنكون نحن "الشركات" الضامن لحقوق العامل".



وأشار إلى أن الشركات التي ستعمل على تصاريح المشغل ستحمي العامل من نظام السماسرة بناء على اتفاق سيتم توقيعه لضمان حقوق وأتعاب العامل.



وحول تكلفة تصاريح المشغل، أكد ان المبلغ سيكون 3600 شيكل ستكون للمشغل أو الشخص الذي يتابع العمل مع الشركة الإسرائيلية المشغلة، والشركة التي تتابع الملف من لحظة حصول العامل على التصريح وحتى انتهاؤه.



وشدد شلبي على ان الحكومة في قطاع غزة وبالرغم من عملها على هذا الملف إلا أنها لن تتلقى أي مبالغ من الـ3600 شيكل التي سيتم دفعها للتصريح، بالرغم من انها "وزارة العمل" ستكون الجهة الرقابية والإدارية على شركات المشغلين.



وحول إلزامية العمل لدى نفس الجهة التي اختارتها الشركة للعامل، أكد أن العمل سيكون إلزامياً عند نفس الشركة أو المصنع الذي طلب من العمال، ولكن يمكن للعامل نقل تصريحه خلال وجوده في الداخل من مشغل لمشغل آخر.



وحول إمكانية تقسيط المبلغ المدفوع من قبل العامل "3600 شيكل"، أوضح شلبي أن هناك إمكانية لتقسيط المبلغ عبر خصم 600 شيكل شهرياً للشركة لحظة نزول راتب العامل عبر البنك.