رأفت: المواقف الدولية الرافضة للاستيطان مهمة وتحتاج لتحركات حقيقية على الأرض

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، إن مواقف الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، الداعية لوقف الاستيطان مهمة، إلا أنها تحتاج إلى تحركات حقيقية على الأرض، لوقف الإجراءات الأحادية للاحتلال الإسرائيلي المتناقضة مع قرارات الشرعية الدولية.

ودعا صالح في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، المجتمع الدولي لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، وتوفير حماية دولية لشعبنا، مؤكدا أن حكومة الاحتلال تستهدف التجمعات البدوية في الضفة الغربية، وتضيق عليهم من خلال هدم المدارس، ومنعهم من الوصول لأراضيهم لتهجيرهم.