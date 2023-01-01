  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة البحرية: إنقاذ 6 مواطنين تعرضوا لحالة غرق جماعي في بحر السودانية

السبت 19 أغسطس 2023 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة البحرية: إنقاذ 6 مواطنين تعرضوا لحالة غرق جماعي في بحر السودانية



غزة / سما /

 

قالت الشرطة البحرية، اليوم السبت، إنها نجحت في انقاذ 6 مواطنين تعرضوا لحالة غرق جماعي في عرض بحر شمال مدينة غزة.

وأفادت البحرية أنها وبالتعاون مع طواقم الإرشاد والإنقاذ على الشاطئ تمكنت من إنقاذ 6 مواطنين تعرضوا لحالة غرق جماعي، وإخراج غريق متوفي وهو الشاب عبد الرحمن منذر ربيع 20 عام”.

وأضافت: "تلقينا إشارة تفيد بوجود حالة غرق جماعي في عرض البحر، بعد دخولهم البحر منذ ساعات الصباح الأولى، وعلى الفور حرّكت دورية عائمة داخل البحر لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين داخل عرض البحر".

ولفتت إلى أن جهود الشرطة البحرية أفضت إلى الوصول للمواطنين وهم بحالة إعياء وإرهاق شديدة وقدَّمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، مما ساهم في منع حدوث كارثة، واستدعت طواقم الإسعاف في الخدمات الطبية لتقديم الرعاية الصحية لهم.

ودعت الشرطة البحرية جميع المواطنين بغزة إلى ضرورة السباحة في الأماكن الآمنة والمحددة حفاظًا على سلامتهم، وإتباع إرشادات المرشد البحري.

ويعتبر البحر المتنفس الوحيد لأهالي قطاع غزة في ظل الانقطاع الطويل بساعات الكهرباء، ورغم التحذيرات المستمرة من قبل مديرية الدفاع المدني وبلدية غزة إلا أنه يُعلن بين الحِين والآخر عن وفاة أحد المواطنين غرقًا في عرض البحر.

وشهدت الأيام الماضية زيادةً ملحوظةً في أعداد الغرقى والمتوفين، نتيجة السباحة في غير ساعات دوام المنقذين المخصصين على شاطئ بحر مدينة غزة.

#الشرطة البحرية

الأكثر قراءة اليوم

سعودي يهاجم القضية الفلسطينية عبر قناة إسرائيلية.. وسخط واسع

البيت الأبيض يطلع الكونغرس على "مطالب بن سلمان" للتطبيع مع إسرائيل وهي كالتالي ..

صحيفة إسرائيلية: هل ستغير “الإبراهيميات” موقف الرئيس عباس منها؟

ارتفاع كبير على سعر الدولار

ماذا يقول آخر استطلاع للرأي في "إسرائيل"؟

قيادي بحماس: "زمن الاعتداء على أسرانا ومقدساتنا دون عقاب ولّى إلى الأبد"

الكشف عن طلبات " مجنونة" لنيمار قبل التوقيع مع الهلال السعودي

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

الرئيس عباس يترأس الخميس جلسة للمجلس الثوري لـ "فتح"

محمد أبو عصب

استشهاد شاب متأثرًا بجروحه في مخيم بلاطة شرق نابلس

محمد النجار

انتحار شاب من خانيونس بتفجير قنبلة يدوية.. ما الذي نشره عبر صفحته؟

كتيبة الرضوان

صحيفة إسرائيلية: تآكل الردع الإسرائيلي مقابل جرأة وقوة حزب الله

89f81d39-1f3c-43bb-bd62-56e96ee49223

"كتيبة جنين" تحذر "إسرائيل"..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية