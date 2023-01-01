الشرطة البحرية: إنقاذ 6 مواطنين تعرضوا لحالة غرق جماعي في بحر السودانية

غزة / سما /

قالت الشرطة البحرية، اليوم السبت، إنها نجحت في انقاذ 6 مواطنين تعرضوا لحالة غرق جماعي في عرض بحر شمال مدينة غزة.

وأفادت البحرية أنها وبالتعاون مع طواقم الإرشاد والإنقاذ على الشاطئ تمكنت من إنقاذ 6 مواطنين تعرضوا لحالة غرق جماعي، وإخراج غريق متوفي وهو الشاب عبد الرحمن منذر ربيع 20 عام”.

وأضافت: "تلقينا إشارة تفيد بوجود حالة غرق جماعي في عرض البحر، بعد دخولهم البحر منذ ساعات الصباح الأولى، وعلى الفور حرّكت دورية عائمة داخل البحر لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين داخل عرض البحر".

ولفتت إلى أن جهود الشرطة البحرية أفضت إلى الوصول للمواطنين وهم بحالة إعياء وإرهاق شديدة وقدَّمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، مما ساهم في منع حدوث كارثة، واستدعت طواقم الإسعاف في الخدمات الطبية لتقديم الرعاية الصحية لهم.

ودعت الشرطة البحرية جميع المواطنين بغزة إلى ضرورة السباحة في الأماكن الآمنة والمحددة حفاظًا على سلامتهم، وإتباع إرشادات المرشد البحري.

ويعتبر البحر المتنفس الوحيد لأهالي قطاع غزة في ظل الانقطاع الطويل بساعات الكهرباء، ورغم التحذيرات المستمرة من قبل مديرية الدفاع المدني وبلدية غزة إلا أنه يُعلن بين الحِين والآخر عن وفاة أحد المواطنين غرقًا في عرض البحر.

وشهدت الأيام الماضية زيادةً ملحوظةً في أعداد الغرقى والمتوفين، نتيجة السباحة في غير ساعات دوام المنقذين المخصصين على شاطئ بحر مدينة غزة.