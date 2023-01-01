هيئة مقاومة الجدار: 53 مدرسة مهددة بالهدم بالضفة المحتلة

رام الله / سما /

أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، اليوم السبت، أنه 53 مدرسة فلسطينية بالضفة المحتلة مهددة بالهدم في أية لحظة من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأضاف شعبان في بيان صحفي: "سلطات الاحتلال هدمت منذ بداية العام الجاري، ثلاث مدارس في الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أنه في المقابل منحت رخص بناء بلا حدود للمستوطنين، فيما تواصل منع الفلسطينيين من مواصلة حياتهم الطبيعية".

وأضاف: "سياسات الاحتلال تشكل إمعاناً بانتهاك أبسط قواعد حقوق الإنسان التي كفلت الحق بالتعلم والحق في ضمان طفولة صحية سليمة للأطفال، لاسيما الأطفال الذين يخضعون للاحتلال".

وأشار رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إلى أن طلبة المدارس الفلسطينية ما زالوا يعيشون حتى اللحظة "واقعاً صعباً ومصيراً مجهولًا" في مستقبل العملية التعليمية التي ستبدأ في القريب العاجل".

وكما أكد أن الهيئة تتابع قانونياً ملفات هذه المدارس من أجل إعادة بنائها، لا سيما (جب الذيب) في بيت لحم، ومدرسة "إصفي الأساسية المختلطة" في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة.

ونوه شعبان إلى أن رسالة الاحتلال لا تتوقف عند حدود اعتدائها على حقوق شعبنا الأساسية، بل تعتدي على موقف المنظمات الدولية ودول العالم التي تعارض سلوكها وتدينه وتجرمه.