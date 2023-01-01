رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم السبت، وقوع إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة، والتصدي لاعتداءات مستوطنين، في الضفة، بينهم شاب من ذوي الإعاقة من قلقيلية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

إصابات بينهم شاب من ذوي الإعاقة في الضفة وجماهير القدس تشيع جثمان الشهيد حمزة أبو سنينة

الرئيس يستقبل السفير البرازيلي ويتسلم دعوة لزيارة البرازيل

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا و"اليونيسف" يستنكرون هدم الاحتلال مدرسة عين سامية

الأجهزة الأمنية تنهي العملية في الفارعة بعد قيام المطلوب للقضاء بتسليم نفسه

أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

الحركة الأسيرة تعلق خطواتها بعد حراك خاضته أفضى لنتائج مرضية

العالول: المساس بالأسرى يعني أخذ الأوضاع لحالة من الانفجار

المالكي: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

حكومة نتنياهو تطلب تأجيل نظر "العليا" بالتماس ذريعة المعقولية.. والمستشارة القضائية ترفض

استطلاع يظهر تعادل قوة أحزاب الائتلاف والمعارضة في اسرائيل

اليابان تتبرع بمليون دولار لـ "الأونروا" لدعم اللاجئين في مخيم جنين

"الصحة العالمية" والولايات المتحدة تراقبان متحورة جديدة لـ "كوفيد"

ترامب يقترح عام 2026 موعدا لمحاكمته بتهمة التدخل لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية

"الأيام":

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة والتصدي لاعتداءات مستوطنين

الأسرى يعلّقون إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد تحقيقهم نتائج مرضية

القدس: تشييع جثمان الشهيد حمزة أبو سنينة

"السلام الآن": الحكومة الإسرائيلية تمول الضم بأكثر من 700 مليون شيكل

واشنطن: نأخذ التوسع الاستيطاني على محمل الجد

الاحتلال: ارتفاع في فرض المنهاج الإسرائيلي بالقدس الشرقية

حكومة نتنياهو تطلب تأجيل نظر المحكمة العليا بالتماس ذريعة المعقولية

خطيب الأقصى: لا يجوز شرعاً المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال

القطاع: وفاتان وإصابة بحوادث منفصلة

روسيا تدمر مسيرات أوكرانية فوق موسكو والبحر الأسود

"الأونروا" تعلق خدماتها في مخيم عين الحلوة

قتيل وإصابة بجريمة إطلاق نار في كفر قرع

إصابة مواطن بجروح خطرة تعرض للطعن خلال شجار في إذنا

"القدس":

الحكومة الإسرائيلية تخصص 700 مليون شيقل للاستيطان

سموتريتش: سنواصل تعزيز الاستيطان وتوحيد القدس تحت السيادة الإسرائيلية

إصابات بالرصاص خلال تظاهرات بالضفة

الأسرى يعلقون إضرابهم عن الطعام بعد التوصل لتفاهمات مع إدارة السجون

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

معارك السودان تتمدّد ومخاوف حيال مصير النازحين

روسيا تدمر مسيرات أوكرانية فوق موسكو والبحر الأسود