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الاحتلال يعرقل تنقل المواطنين في قرى وبلدات محافظة جنين

السبت 19 أغسطس 2023 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرى وبلدات في محافظة جنين، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: فقوعة، وجلبون، وبيت قاد، والجلمة، ودير غزالة شمال شرق جنين، ويعبد، وطورة، والطرم، ونزلة زيد، وعرابة، والهاشمية، وكفر قود جنوب غرب المدينة وسيرت آلياتها في الشوارع، والأحياء، كما نصبت حواجزها العسكرية على مفترق الطرقات، وبين مداخلها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "دوتان" العسكري، المقام على شارع جنين- طولكرم، جنوب بلدة يعبد، أوقفت عشرات المركبات المارة، ودققت في بطاقات راكبيها، واستجوبتهم، ما أدى إلى إعاقة تحركاتهم.

#جنين #الاحتلال

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