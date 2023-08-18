الطقس: أجواء حارة

غزة / سما /

أفادت دائرة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء حارة اليوم السبت نهاراً، وأشارت أن درجات الحرارة تبقى دون تغير يذكر، وتتمحور حول المعدلات السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية.

ولفت أن الأجواء ستصبح معتدلة مع ساعات العصر والمساء، سيسودها جو منعش، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وأوضح الموقع أن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع بشكل طفيف مع صباح يوم الأربعاء وتستمر إلى مساء يوم الخميس هذا الأسبوع، لتبقى أعلى من معدلها السنوي بنحو 5 درجات مئوية، وبذلك تستمر الأجواء الحارة في فلسطين.

وسيكون الجو حار جداً في الأغوار والبحر الميت، وفي المناطق السهلية والشفا غورية، بينما تكون الأجواء لطيفة ومنعشة مع ساعات العصر بقليل.

والله تعالى أعلى وأعلم.