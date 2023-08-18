غزة: تنويه حول كشف رقم 33 ونشر"التنسيقات المصرية" للسفر الأحد المقبل

غزة/سما/

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، تنويهًا مهمًا للمسافرين حول كشف المسافرين والذي يحمل رقم 33.

وقالت الهيئة في تنويها: إنّه "تم إعتماد كشف 33 والذي يبدأ سفره اعتباراً من 20-8–2023 حتي 24-8-2023"، لافتةً إلى أنّ "الرسائل ستصل للمسافر تباعًا توضح يوم السفر والتاريخ وتسلسلهم بالكشف".

وأكّدت ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.

وأعلنت الهيئة عن وصول كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد 20 اغسطس 2023.

ودعت الهيئة في بيان لها، المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة الـ7:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم، مؤكّدةً ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.