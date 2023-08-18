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"مكروت" يسبب أزمة مياه في بعض المناطق بغزة

الجمعة 18 أغسطس 2023 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مكروت" يسبب أزمة مياه في بعض المناطق بغزة



غزة/سما/

أكدت بلدية غزة ، اليوم الجمعة، أن تأخر صيانة خط مياه " مكروت " لمدة 36 ساعة من جانب الاحتـلال الإسرائيلي تسبب في أزمة نقص المياه في بعض مناطق المدينة خلال اليومين الماضيين.


وتابعت أنها أبلغت من قبل سلطة المياه بتوقف الضخ من قبل شركة مكروت من الساعة 6 من صباح يوم الثلاثاء الماضي حتى مساء نفس اليوم  بسبب أعمال صيانة تجريها الشركة على الخط ولكن تأخرت أعمال الصيانة من قبل الشركة إلى الساعة 6 من مساء الأربعاء أي توقف الضخ نحو 36 ساعة بسبب قرب أعمال الصيانة من الحدود والحاجة لتنسيق من قبل الاحـتلال الإسرائيلي


وأوضحت  أن خط " مكروت " يغذي المدينة بنحو 21 إلى23 ألف كوب من المياه بما يعادل نحو 25 % من كمية المياه التي تحتاجها المدينة يومياً.


وبينت البلدية أنه تم أيضاً استبدال خطوط المياه في تقاطع شارعي المنصورة وصلاح الدين لعدة ساعات وتوقف ضخ المياه وقت الظهيرة واستئنف في ساعات الفجر.


وأوضحت أن المناطق التي تأثرت بشكل كلي هي مناطق جنوب غرب المدينة ومناطق غرب منطقة الرمال فيما تأثرت بعض المناطق في شرق المدينة بشكل جزئي.


ولفتت أن إيقاف بعض الأبار عن العمل والإنتاج بسبب ارتفاع نسبة ملوحتها في مناطق غرب المدينة انعكس سلبياً أيضاً على كمية المياه التي ترد للمنطقة.


وأوضحت البلدية أنها أعدت حزمة مشاريع لحفر أبار مياه جديدة وإنشاء خزانات مياه في المدينة لتجاوز مثل هذه الأزمات وتقدمت بهذه المشاريع لجهات داعمة ومانحة بهدف تنفيذها وحل المشكلة وتحسين أوضاع المياه في المدينة.

#بلدية غزة

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