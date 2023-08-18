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مستوطنون يهاجمون عائلة في بلدة تقوع

الجمعة 18 أغسطس 2023 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهاجمون عائلة في بلدة تقوع



بيت لحم/سما/

 هاجم مستوطنون مدججون بالسلاح، مساء اليوم الجمعة، عائلة فلسطينية في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا المواطن جمال حسين البدن وأفراد اسرته أثناء تواجدهم في نزهة في برية تقوع، حيث أطلقوا الرصاص في الهواء لترهيبهم، وأجبروهم على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح.

وأضاف أبو مفرح أن المستوطنين حطموا زجاج مركبة المواطن البدن.

يشار إلى أن المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، صعدوا من اعتداءاتهم بحق المواطنين في برية تقوع، حيث يحاولون منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وينصبون بيوتا متنقلة في البرية.

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