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إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار في بلدة معاوية بالداخل المحتل

الجمعة 18 أغسطس 2023 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار في بلدة معاوية بالداخل المحتل



حيفا/سما/

أصيب شاب (22 عاما) بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة معاوية بمنطقة وادي عارة داخل أراضي الـ48.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب تعرض لجريمة إطلاق نار أثناء عمله في مغسلة للسيارات في البلدة. وعملت الطواقم الطبية على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، قبل نقله إلى المستشفى.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الحالي وحتى اليوم، إلى 136 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

وفي المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ الأجهزة الإسرائيلية المختلفة مع منظمات الإجرام.

#اصابة خطيرة و #جريمة اطلاق نار

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