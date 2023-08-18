الحركة الأسيرة تعلن تعليق الإضراب بعد التوصل لنتائج مرضية

رام الله/سما/

أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال اليوم الجمعة، تعليق خطوة الإضراب والخطوات الأخرى بعد توصل قيادة الأسرى لنتائج مرضية مع إدارة السجون.

وقالت اللجنة في بيان صحفي: بعد حماقة "بن جفير" وأدواته من استهدافٍ واعتداءٍ على أسرانا في سجن النقب، استدعى الأمر وقفة من قبل مجموع الأسرى على قلب رجلٍ واحد في مواجهة هذا الاعتداء، لا سيما جاهزية مجاميع الأسرى لمواجهة هذا الصلف بالإضراب المفتوح عن الطعام".

وأضافت "إن حراكنا الأخير ومساندة شعبنا بطرقٍ مختلفة أوصلتنا لنتائج مرضية، ما دفعنا إلى تعليق خطواتنا اليوم الجمعة 18/8/2023م الساعة 06:00 مساءً، مع متابعتنا لتنفيذ ما توصلنا إليه على أرض الواقع".

وأكدت اللجنة في ختام بيانها على جاهزية الأسرى "لاستئناف حراكنا إذا ما استدعى الأمر ذلك، مستندين بعد الله على شعبنا وقواه الحرة".

بدوره، وجه مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة التحية لأسرانا الأبطال في كافة السجون الذين واجهوا العدوان الوحشي بجهوزية عالية وقرار موحد.

وقال القدرة في تصريح صحفي، "إن الجهوزية الدائمة والقرار الموحد لقيادة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال ساهمت في وضع حد مبكر لتمادي إدارة السجون واتساع عدوانها على الأسرى"

وأكد أن إدارة سجون الاحتلال أُجبرت على وقف عدوانها الوحشي، تحسبًا للغضب الشعبي وخوفًا من ردة فعل المقاومة، وهذا حصن الأسرى وسندهم في كل المعارك.

وشدد على أن أي عدوان على الأسرى سيجابه ببرنامج نضالي واسع يدعمه كافة أطياف الشعب الفلسطيني ومقاومته المسلحة.

وختم مدير مكتب إعلام الأسرى بالقول: آن للأسرى أن ينعتقوا ويحرروا من الأسر وعلى جميع الساحات العمل ليل نهار لاسنادهم وتحريرهم.

حماس تشيد بانتصار الأسرى

وأشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجمعة بإنجاز الأسرى الفلسطينيين في هزيمة محاولات الاحتلال الإسرائيلي لكسر إرادتهم، مؤكدة أن قضيتهم ستبقى محورية لقيادة المقاومة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي: "مرة أخرى يثبت أسرانا الأحرار قوتهم وبسالتهم في هزيمة سياسة الاحتلال، ومنعهم من تحقيق أهدافهم، وإن هذا الإنجاز يعكس قوة وبسالة الحركة الأسيرة وإصرارها على مواجهة الظروف الصعبة".

وأضاف أن قضية الأسرى ستبقى محورية بالنسبة للمقاومة وقيادتها.

وأشار إلى أن معركة الأسرى عكست تجسيدًا لقوة المقاومة في مختلف الميادين، من خلال استخدامها للمناورات الميدانية وإرسال رسائل داعمة في جميع الاتجاهات لدعم وتأييد الحركة الأسيرة ومنع الاحتلال من التغول عليهم.

وأكد قاسم أن حركة حماس سوف تستمر جنبًا إلى جنب مع كل القوى المقاومة، في نضالها من أجل تحقيق حرية أسرانا الأبطال وكسر القيود عنهم باستخدام جميع الوسائل والأدوات المتاحة.

فتح: إنجاز جديد في تاريخ الحركة الأسيرة

ووجهت حركة فتح التحية إلى أسرانا الأبطال والحركة الأسيرة التي أدارت المعركة ضد إدارة السجون بكل اقتدار وحكمة، معتبرة أن تعليق الخطوات النضالية بعد النتائج المُرضية إنجاز جديد في تاريخ الحركة الأسيرة .

وأكدت فتح على لسان ناطقها منذر الحايك أن شعبنا مع أسرانا البواسل في كل خطواتهم النضالية وعلى مصلحة السجون أن تقرأ واقع الأسر وتبتعد عن سياسات الاستفزاز التي تُمارس ضد الأسرى.