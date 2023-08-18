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الاحتلال يبعد ثلاثة مواطنين بينهم صحفي عن "الأقصى"

الجمعة 18 أغسطس 2023 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يبعد ثلاثة مواطنين بينهم صحفي عن "الأقصى"



القدس المحتلة/سما/

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الصحفي أحمد الصفدي، ومدير مركز القدس للدراسات الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، والمواطن فايز أصلان، عن المسجد الأقصى المبارك لمدة شهر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت المواطنين الثلاثة عند أحد أبواب المسجد الأقصى، عقب الاعتداء عليهم بالضرب، قبل أن تفرج عنهم بشرط الإبعاد عن المسجد لمدة شهر وكفالة مالية 5000 شيقل.

وقال الصحفي الصفدي لـ "وفا" إن شرطة الاحتلال اعتدت عليهم بالضرب بالهراوات، بذريعة أنهم اعتدوا على عناصرها عند باب الملك فيصل، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، قبل أن تعتقلهم وتفرج عنهم في وقت لاحق، بشرط الإبعاد عن المسجد.

#المسجد الاقصى

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