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إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة 18 أغسطس 2023 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم



قلقيلية/سما/

 أصيب عشرة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.

وقال الناطق الإعلامي باسم حركة "فتح"- إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة التي انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ما أدى لإصابة عشرة مواطنين بالرصاص المعدني، أحدهم نقل إلى مستشفى في قلقيلية، فيما جرى علاج بقية الإصابات ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر.

#قلقيلية

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