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الاتحاد الأوروبي يستنكر هدم الاحتلال مدرسة عين سامية

الجمعة 18 أغسطس 2023 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يستنكر هدم الاحتلال مدرسة عين سامية



القدس المحتلة/سما/

استنكر الاتحاد الأوروبي هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة عين سامية بالضفة الغربية، الممولة منه.

وطالب إسرائيل، في بيان، اليوم الجمعة، باحترام حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم، و"بتعويض الاتحاد الأوروبي عن التمويل الذي فقده".

وكانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، قد هدمت أمس الخميس، المدرسة الواقعة في تجمع بدوي ببلدة كفر مالك، شرق رام الله.

يُذكر أن المدرسة دُشنت منتصف شهر كانون الثاني 2022، بتنسيق بين وزارة التربية والتعليم، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بتمويل أوروبي من خلال إحدى المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، وبجهود متطوعين، لتخدم طلبة تجمع عين سامية البدوي، كواحدة من مدارس الصمود والتحدي في المناطق المصنفة (ج).

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#الاتحاد الاوروبي

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