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"حراك المعلمين" يعلن عن إضراب جزئي مع افتتاح العام الدراسي

الجمعة 18 أغسطس 2023 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حراك المعلمين" يعلن عن إضراب جزئي مع افتتاح العام الدراسي



رام الله / سما /

أعلن حراك المعلمين، اليوم الجمعة، عن إضراب جزئي تحذيري مع افتتاح العام الدراسي الجديد، احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة لمطالبهم.

وقال الحراك في بيان له: "إن الإضراب الجزئي سيكون عبر إعطاء ثلاث حصص فقط ثم المغادرة لجميع المراحل ومن ضمنها التوجيهي".

وأضاف: "إن الإضراب بهذا الشكل سيستمر حتى نزول راتب شهر آب بداية شهر أيلول المقبل، حيث يعتبر صرف الراتب كاملاً مع جدولة المستحقات المتأخرة ضمن جدول زمني محدد وإضافة العلاوات المتفق عليها مفتاحاً لتخفيف الفعاليات".

وهدد حراك المعلمين بالتصعيد فوراً للإضراب الكلي وإثبات الوجود للمعلمين ثم المغادرة، في حال عدم صرف الراتب كاملاً مع المستحقات.

وقرر تأجيل الاعتصام المركزي المنوي إقامته أمام مجلس الوزراء في رام الله إلى موعد يحدد لاحقاً بعد نزول الراتب وبحسب المستجدات على تنفيذ الشق المالي من المطالب.

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