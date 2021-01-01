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استشهاد مقدسي متأثرا باصابته برصاص الاحتلال قبل عامين

الجمعة 18 أغسطس 2023 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد مقدسي متأثرا باصابته برصاص الاحتلال قبل عامين



القدس المحتلة / سما /

 استشهد، الليلة، الشاب حمزة أبو سنينة (30 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك، قبل نحو عامين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ان أبو سنينة اصيب في السابع من أيار 2021، الذي تزامن مع ليلة 26 رمضان، بعيار مطاطي أطلقه جنود الاحتلال الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال صلاة التراويح، ما تسبب له بكسور متعددة في الجمجمة، كما فقد عينه اليسرى.

ونقل حينها للعلاج في مستشفى "هداسا عين كارم"، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال بعد الإصابة بأيام من على سرير المستشفى، رغم وضعه الصحي الصعب، وتفرج عنه في وقت لاحق.

وعانى الشاب أبو سنينة من آثار الإصابة على مدار الأشهر الماضية، وتدهور وضعه الصحي قبل أسابيع، إلى أن ارتقى الليلة.

والشهيد أبو سنينة متزوج ولديه طفلتان، وتسكن عائلته في حي باب حطة في البلدة القديمة في القدس المحتلة، وبعد زواجه انتقل للسكن في بلدة العيسوية شمال شرق المدينة.

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