الاحتلال يخصص ميزانية لحماية المستوطنات في القدس الشرقية

القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يتسحاق غولدينغنوف ، عن ميزانية بقيمة 115 مليون شيقل إسرائيلي جديد (30 مليون دولار أمريكي)، لحماية وحفظ الأمن في منطقة جبل الزيتون والمستوطنات اليهودية في شرق مدينة القدس.



وقال البيان إن وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدينغنوف أعلن عن "ميزانية غير مسبوقة بقيمة 115 مليون شيقل لحماية وحفظ الأمن في منطقة جبل الزيتون والمستوطنات في القدس الشرقية".



وتتضمن البيان الميزانية إضافة مئات حراس الأمن على طول منطقة جبل الزيتون.



وقال غولدينغنوف، "بعد الميزانية التاريخية التي عملنا عليها، سيتم إضافة مئات من حراس الأمن على طول جبل الزيتون بأكمله".



وأضاف، أن هذه الميزانية ستضاف إلى موازنة دولة إسرائيل العامة، مشيراً "بهذه الميزانية سنقوم بتوظيف 400 حارس أمن على طول الجبل بأكمله".



ومن جانبه، قال رئيس لجنة حماية جبل الزيتون أفراهام لوبنسكي "إن الميزانية ستمنحنا القدرة على رفع مستوى الأمن والأمان الذي نحتاجه هنا حتى لا يكون هناك خوف".



وسيطر الاحتلال على الجزء الشرقي من مدينة القدس في العام 1967 وضمتها في وقت لاحق وأقام فيها مستوطنات في خطوة رفضها المجتمع الدولي.