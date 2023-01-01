  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الاحتلال يخصص ميزانية لحماية المستوطنات في القدس الشرقية

الخميس 17 أغسطس 2023 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخصص ميزانية لحماية المستوطنات في القدس الشرقية



القدس المحتلة / سما /

 أعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يتسحاق غولدينغنوف ، عن ميزانية بقيمة 115 مليون شيقل إسرائيلي جديد (30 مليون دولار أمريكي)، لحماية وحفظ الأمن في منطقة جبل الزيتون والمستوطنات اليهودية في شرق مدينة القدس.


وقال البيان إن وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدينغنوف أعلن عن "ميزانية غير مسبوقة بقيمة 115 مليون شيقل لحماية وحفظ الأمن في منطقة جبل الزيتون والمستوطنات في القدس الشرقية".


وتتضمن البيان الميزانية إضافة مئات حراس الأمن على طول منطقة جبل الزيتون.


وقال غولدينغنوف، "بعد الميزانية التاريخية التي عملنا عليها، سيتم إضافة مئات من حراس الأمن على طول جبل الزيتون بأكمله".


وأضاف، أن هذه الميزانية ستضاف إلى موازنة دولة إسرائيل العامة، مشيراً "بهذه الميزانية سنقوم بتوظيف 400 حارس أمن على طول الجبل بأكمله".


ومن جانبه، قال رئيس لجنة حماية جبل الزيتون أفراهام لوبنسكي "إن الميزانية ستمنحنا القدرة على رفع مستوى الأمن والأمان الذي نحتاجه هنا حتى لا يكون هناك خوف".


وسيطر الاحتلال على الجزء الشرقي من مدينة القدس في العام 1967 وضمتها في وقت لاحق وأقام فيها مستوطنات في خطوة رفضها المجتمع الدولي.

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يغتال المقاوم "الكستوني" في جنين

تسجيل أعلى رقم قياسي لمن غادروا غزة عبر "إيرز" منذ 19 عامًا

حقنة منومة في بلد عربي تنهي مسيرة "ابن آوى"

هآرتس: "العليا الإسرائيلية" توافق على تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم

أسعار صرف العملات

14 مليار شيكل: الموافقة على أكبر صفقة دفاعية في تاريخ إسرائيل

مستوطن إسرائيلي: بتنا نفضل العيش تحت سيطرة حزب الله

الأخبار الرئيسية

20230817064011

مكتب إعلام الأسرى: 1000 أسير فلسطيني يبدأون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام

المقاومة بغزة ترسل رسالة تهديد بإطلاق 50 صاروخاً تجريبياً بعيد المدى

64ddf2de4c59b768201bc470

فيديو: متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه رسالة إلى "من يتعنتر" من فلسطين ولبنان

سموت

شاهد: فيديو للمعارضة يبرز وجه الشبه بين بن غفير وسموتريتش ومنتسبي جماعة إرهابية أمريكية

سموت

سموتريتش يقرر الإفراج عن أموال برنامج التعليم العالي في القدس الشرقية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية