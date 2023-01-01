المقاومة بغزة ترسل رسالة تهديد بإطلاق 50 صاروخاً تجريبياً بعيد المدى

غزة/ سما /

أجرت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الخميس مناورة صاروخية بعيدة المدى في إطار تطوير قدراتها العسكرية.

وذكرت فضائية الأقصى أن “المقاومة أطلقت خلال المناورة التجريبية أكثر من 50 صاروخاً من بينها صواريخ عياش التي يصل مدى إلى 250 كيلو متر، تجاه البحر الأبيض المتوسط، ضمن معركة الإعداد في إطار تطوير قدراتها العسكرية وزيادة دقتها”.

وأفادت الفضائية بأن هذه المناورة تأتي كرسالة تهديد من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في ظل ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين من قمع واعتداءات داخل سجون الاحتلال.

وتكرر المقاومة في غزة من تجاربها الصواريخ التجريبية بشكل دوري من شواطئ القطاع، ضمن استعداداتها لأي مواجهة محتملة مع الاحتلال الإسرائيلي.