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متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه رسالة إلى "من يتعنتر" من فلسطين ولبنان

الخميس 17 أغسطس 2023 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه رسالة إلى "من يتعنتر" من فلسطين ولبنان



القدس المحتلة / سما /

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي رسالة لـ"كل من يتعنتر" على إسرائيل من فلسطين أو لبنان.

وقال أدرعي على وسائل التواصل الاجتماعي: "لكل من يتعنتر علينا من الفلسطينيين أو من لبنان أكملوا الجملة. اللي بيته من زجاج لا يراشق إسرائيل بـ... فهمكم كفاية".

وتأتي هذه الرسالة بعد أيام من تهديد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله لإسرائيل بقوله: "إذا ذهبتم إلى الحرب، فأنتم ستعودون أيضا إلى العصر الحجري"، وذلك ردا على تهديد مماثل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وكانت القناة "13" العبرية أشارت إلى تقديرات إسرائيلية تؤكد تزايد احتمال التصعيد مع "حزب الله" على الحدود الشمالية.

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