المجلس الوطني يطالب المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى

رام الله / سما /

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، المجتمع الدولي والبرلمانات والاتحادات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل والحازم لوضع حد لحالات القمع والانتهاكات والقتل البطيء التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال العنصري.

وأشار المجلس في بيان، إلى ما يتعرض له الأسرى في سجن النقب الصحراوي من قمع حكومة الاحتلال الفاشية الإجرامية ومما يسمى وزير الأمن الداخلي المجرم بن غفير، وانتهاكه وتباهيه بشكل علني بإصدار تعليماته المجرمة والمنتهكة لبنود اتفاقية جنيف التي تحمي أسرانا الفلسطينيين من بطش الفاشيين المحتلين في سجون حكومة الفصل العنصري، وتضمن لهم حياة إنسانية دون انتهاك للكرامة أو ممارسة العنف الجسدي.

وأكد المجلس الوطني أن أسرانا خط أحمر والمساس بهم هو مساس بالشعب الفلسطيني بكل مكوناته، وسيكون له تبعات خطيرة، ولن نسمح بالاستفراد بأسرانا الأبطال رأس الحربة المتقدم في مقاومة الاحتلال وسياسة الأبرتهايد.