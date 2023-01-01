الحركة الأسيرة تتوعد الاحتلال بمواجهة مفتوحة إن استمر في عدوانه

رام الله / سما /

توعدت الحركة الأسيرة، اليوم الخميس، الاحتلال بمواجهة مفتوحة إن استمر في عدوانه ضد الاسرى.

وقالت الحركة الأسيرة في بيان لها، "إن كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي موحدين في خندق واحد وعلى قبضة رجل واحد في مواجهة العدوان، وسنسقط أوهام المحتل أمام وحدتنا مرة أخرى".

واكدت الحركة لالاسيرة أنهم لن يرضخون لإجراءات الاحتلال، وما زالوا في خط المواجهة الأول.

جاء نص البيان كالتالي:

يا أبناء شعبنا الأبي الصامد

بالتزامن مع استمرار عمليات القتل والقمع والاجتياحات واعتداءات قطعان المستوطنين بحق أبناء شعبنا وأرضنا الطاهرة، يطل علينا من جديد الخائب أرعن التلال المدعو "بن جفير" وأدواته من ضباط مصلحة السجون، محاولين مجددًا اللعب بالنار، وفرض إجراءات قمعية جديدة من خلال عمليات المداهمة والعزل، والتنكيل والاستفزازات، ونقل قيادات الحركة الأسيرة، والجولات الاستفزازية للمدعو "بن جفير" على السجون.

وإننا هنا نوجه عدة رسائل:

أولًا: رسالتنا لشعبنا الأبي بأننا على عهدكم بنا، ولن نرضخ لإجراءات الاحتلال، وما زلنا في خط المواجهة الأول، وسنلقنه درسًا آخر في المقاومة والتصدي والوحدة إن استمر في عدوانه.

ثانيًا: رسالتنا للاحتلال أنّ حماقتكم ستقودكم مرة أخرى إلى خيبة أخرى، وإن أردتوها مواجهة مفتوحة نحن لها، وإن عدتم عدنا.

ثالثًا: نؤكد على أننا في كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي موحدين في خندق واحد وعلى قبضة رجل واحد في مواجهة العدوان، وسنسقط أوهام المحتل أمام وحدتنا مرة أخرى.