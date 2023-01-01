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الاحتلال يمنع مزارعين من دخول أراضيهم في قلقيلية

الخميس 17 أغسطس 2023 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مزارعين من دخول أراضيهم وجني محاصيلها الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري قرب مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال وضعت على البوابة التي يعبرها المواطن علي محمد نوفل للوصول إلى أرضه المعزولة خلف الجدار، قرارا بمنعه من دخولها والعمل فيها ومساحتها (51 دونما)، وهي مزروعة بالجوافة والمانجا والقشطة.

وأضافت أن المواطن عبد الله إسماعيل زيد وجد أيضا على بوابة أرضه ومساحتها (دونم) قرارا بمنعه من دخولها أو العمل فيها، وهي مزروعة بالزيتون والعنب.

#قلقيلية #الاحتلال

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