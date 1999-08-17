ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

جنين / سما /

دخل ثلاثة أسرى من محافظة جنين اليوم الخميس، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير محمد عدنان سليمان مرداوي من بلدة عرابة جنوب جنين دخل عامه الــــ25 في سجون الاحتلال وهو محكوم 28 عاما، علما أنه معتقل بتاريخ 17/8/1999.

فيما دخل الأسير عزام نبيل سعيد ذياب من بلدة كفر راعي جنوب جنين عامه الـــ23 في سجون الاحتلال وهو محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 17/8/2001.

وأضاف أن الأسير أحمد واصف صدقي أبو حنانة من بلدة عرانة شرق جنين، دخل عامه الــ15 وهو محكوم مدى الحياة، وهو معتقل بتاريخ 17/8/2009