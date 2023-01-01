جماهير غفيرة تشيع الشهيد مصطفى الكستوني في جنين

رام الله / سما /

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، اليوم الخميس، جثمان الشهيد مصطفى أكرم الكستوني (32 عاماً) في مدينة جنين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وجاب شوارع المدينة، وصولاً إلى منزل عائلة الشهيد التي ألقت نظرة الوداع على جثمانه الطاهر، قبل الصلاة عليه، ومن ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء في الحي الشرقي.

وقد عمّ الإضراب التجاري الشامل مدينة جنين حداداً على روح الشهيد.

وكان الشهيد الكستوني قد ارتقى برصاص الاحتلال بعد تفجير منزله وهو في داخله بالبلدة القديمة من جنين، إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحي الشرقي في المدينة.