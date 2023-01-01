فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، (هآرتس، ويديعوت أحرنوت، ومعاريف)، الصادرة اليوم الخميس.
* "هآرتس":
- "العليا الإسرائيلية" توافق على تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم
- الكفاءة الحقيقية في الجيش الإسرائيلي هي الاستعداد للقتال
- الشرطة تستعد لإمكانية أزمة دستورية في إسرائيل
- إصابة جندي إسرائيلي بجروح خلال الاشتباكات المسلحة في جنين
- البلد تحترق ونتنياهو وعائلته يحتفلون
* "يديعوت أحرنوت":
- اعتراف إسرائيلي: حكومة نتنياهو تصمت عن "الإرهاب اليهودي" ضد الفلسطينيين لتحقيق أطماعها
- نتنياهو يعتبر قادة الجيش أعداءً
- رئيس الأركان الأميركي يزور تل أبيب لبحث أزمة "كفاءة" الجيش الإسرائيلي
- صحفية إسرائيلية متهمة بمعاداة السامية على متن رحلة جوية من تل أبيب إلى نيويورك
* "معاريف":
- المداولات السرية حول كفاءة الجيش الإسرائيلي: "تراجعت، تتراجع، وستتراجع"
- مستوطن إسرائيلي يفضّل العيش تحت سيطرة حزب الله
- أوروغواي تعتزم افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس
- مليار شيقل: الموافقة على أكبر صفقة دفاعية في تاريخ إسرائيل