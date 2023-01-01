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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 17 أغسطس 2023 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، (هآرتس، ويديعوت أحرنوت، ومعاريف)، الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- "العليا الإسرائيلية" توافق على تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم

- الكفاءة الحقيقية في الجيش الإسرائيلي هي الاستعداد للقتال

- الشرطة تستعد لإمكانية أزمة دستورية في إسرائيل

- إصابة جندي إسرائيلي بجروح خلال الاشتباكات المسلحة في جنين

- البلد تحترق ونتنياهو وعائلته يحتفلون

* "يديعوت أحرنوت":

- اعتراف إسرائيلي: حكومة نتنياهو تصمت عن "الإرهاب اليهودي" ضد الفلسطينيين لتحقيق أطماعها

- نتنياهو يعتبر قادة الجيش أعداءً

- رئيس الأركان الأميركي يزور تل أبيب لبحث أزمة "كفاءة" الجيش الإسرائيلي

- صحفية إسرائيلية متهمة بمعاداة السامية على متن رحلة جوية من تل أبيب إلى نيويورك

* "معاريف":

- المداولات السرية حول كفاءة الجيش الإسرائيلي: "تراجعت، تتراجع، وستتراجع"

- مستوطن إسرائيلي يفضّل العيش تحت سيطرة حزب الله

- أوروغواي تعتزم افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس

- مليار شيقل: الموافقة على أكبر صفقة دفاعية في تاريخ إسرائيل

#الصحف الإسرائيلية

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