  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

أشرف زكي يكشف حقيقة احتجاز عادل إمام داخل منزله

الخميس 17 أغسطس 2023 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
أشرف زكي يكشف حقيقة احتجاز عادل إمام داخل منزله



وكالات / سما /

تقدم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية باعتذار لأسرة الفنان عادل إمام وكل محبيه، نيابة عن النجمة اللبنانية مادلين طبر بعد تصريحاتها المثيرة للجدل، حول احتجاز الزعيم داخل منزله بقرار من أسرته، وقدم زكي شهادة شخصية حول اتصاله الأخير مع عادل إمام نافياً صحة كل ما يتردد عن تدهور حالته الصحية.

الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اعتبر الزج باسم الفنانة يسرا والنجمة لبلبة للدعوة لاقتحام منزل عادل إمام والإفراج عنه، بدافع الاطمئنان عليه، "كلاماً خطيراً وجارحاً" خاصة أنه يمس واحداً من أبرز شخصيات الوسط الفني المصري، وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة: "الكلام ده على مسئوليتي والزعيم عادل إمام بحالة جيدة جداً، وكلمته من أيام قليلة جداً".

 

 

وكشف نقيب المهن التمثيلية عن تفاصيل المكالمة بينه وبين الزعيم عادل إمام، قائلاً: "قولتله إزيك يا زعيم وحشتنا.. قالي وحشتك ماتيجي أنا كل يوم قاعد تعالى.. وسألني عن أسرتي واطمأن عليهم بالأسماء".

وتابع أشرف زكي، أنه أجرى مقابلة مع ابن الزعيم عادل إمام المخرج رامي إمام" في أحد الكافيهات، وأضاف: "الراجل دايما بيرد عليا مع إنه مشغول في تصوير فيلم مع أخيه محمد عادل إمام وابنتي تعمل فيه كمساعدة مخرج".

وأكمل: كلام الفنانة "مادلين طبر خطير جداً ولا يجوز أن يتعرض له أي فنان".

وقدم "زكي" الاعتذار على الهواء عن المنشور، قائلاً “سأتحدث مع الفنانة مادلين طبر”.

كانت الفنانة مادلين طبر أكدت أنها كانت تتمنى أن يحضر الفنان عادل إمام تكريمه بالدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، وعلى أسرته أن تعيد التفكير في هذا الأمر، فليس شرطاً أن يتحدث ولكن يكفي حضوره، وقالت إن حضور يسرا ولبلبة للاحتفال بيوم ميلاد عادل إمام كان اقتحاماً للمنزل للاطمئنان عليه، بعد رفض أسرته ظهوره، ومنعه من استخدام هاتفه المحمول.

#أشرف زكي #عادل إمام #مادلين طبر

الأكثر قراءة اليوم

فيديو لأمريكي يذرف الدموع بعد تعرضه للإهانة بمطار بن غوريون

غزة: موعد بدء العام الدراسي الجديد

تحذيرات إسرائيلية من "تغيير خطير" في الاتجاه الذي تسلكه حماس للإفراج عن الأسرى

حقنة منومة في بلد عربي تنهي مسيرة "ابن آوى"

مارك ميلي إلى "إسرائيل" بسبب أزمة جيش الاحتلال

هآرتس: "العليا الإسرائيلية" توافق على تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم

مستوطن إسرائيلي: بتنا نفضل العيش تحت سيطرة حزب الله

الأخبار الرئيسية

سموت

سموتريتش يقرر الإفراج عن أموال برنامج التعليم العالي في القدس الشرقية

20230817074510

الاحتلال يغتال المقاوم "الكستوني" في جنين

تسجيل أعلى رقم قياسي لمن غادروا غزة عبر "إيرز" منذ 19 عامًا

mostawrwneeeeeeen

اعتراف إسرائيلي: حكومة نتنياهو تصمت عن "الإرهاب اليهودي" ضد الفلسطينيين لتحقيق أطماعها

مستوطن إسرائيلي: بتنا نفضل العيش تحت سيطرة حزب الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية