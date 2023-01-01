أشرف زكي يكشف حقيقة احتجاز عادل إمام داخل منزله

وكالات / سما /

تقدم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية باعتذار لأسرة الفنان عادل إمام وكل محبيه، نيابة عن النجمة اللبنانية مادلين طبر بعد تصريحاتها المثيرة للجدل، حول احتجاز الزعيم داخل منزله بقرار من أسرته، وقدم زكي شهادة شخصية حول اتصاله الأخير مع عادل إمام نافياً صحة كل ما يتردد عن تدهور حالته الصحية.

الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اعتبر الزج باسم الفنانة يسرا والنجمة لبلبة للدعوة لاقتحام منزل عادل إمام والإفراج عنه، بدافع الاطمئنان عليه، "كلاماً خطيراً وجارحاً" خاصة أنه يمس واحداً من أبرز شخصيات الوسط الفني المصري، وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة: "الكلام ده على مسئوليتي والزعيم عادل إمام بحالة جيدة جداً، وكلمته من أيام قليلة جداً".

وكشف نقيب المهن التمثيلية عن تفاصيل المكالمة بينه وبين الزعيم عادل إمام، قائلاً: "قولتله إزيك يا زعيم وحشتنا.. قالي وحشتك ماتيجي أنا كل يوم قاعد تعالى.. وسألني عن أسرتي واطمأن عليهم بالأسماء".

وتابع أشرف زكي، أنه أجرى مقابلة مع ابن الزعيم عادل إمام المخرج رامي إمام" في أحد الكافيهات، وأضاف: "الراجل دايما بيرد عليا مع إنه مشغول في تصوير فيلم مع أخيه محمد عادل إمام وابنتي تعمل فيه كمساعدة مخرج".

وأكمل: كلام الفنانة "مادلين طبر خطير جداً ولا يجوز أن يتعرض له أي فنان".

وقدم "زكي" الاعتذار على الهواء عن المنشور، قائلاً “سأتحدث مع الفنانة مادلين طبر”.

كانت الفنانة مادلين طبر أكدت أنها كانت تتمنى أن يحضر الفنان عادل إمام تكريمه بالدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، وعلى أسرته أن تعيد التفكير في هذا الأمر، فليس شرطاً أن يتحدث ولكن يكفي حضوره، وقالت إن حضور يسرا ولبلبة للاحتفال بيوم ميلاد عادل إمام كان اقتحاماً للمنزل للاطمئنان عليه، بعد رفض أسرته ظهوره، ومنعه من استخدام هاتفه المحمول.