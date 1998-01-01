"مرعي البريمو" يحصد 12 مليونًا و450 ألف جنيه إيرادات في أسبوعين

وكالات / سما /

وصلت إيرادات فيلم "مرعى البريمو" للنجم محمد هنيدى إلى 12 مليوناً و450 ألف جنيه في شباك تذاكر موسم صيف 2023، وذلك بعد أسبوعين عرض اذ انطلق الفيلم يوم 2 أغسطس الماضى، حيث حصد الفيلم في الأسبوع الأول إيرادات بلغت 8 ملايين جنيه، وفى الأسبوع الثانى 4 ملايين و450 ألف جنيه.

فيلم "مرعى البريمو" تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود ويجسد هنيدى في الفيلم شخصية مرعى تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية، إضافة إلى غناء هنيدى وكذلك عبد الباسط حمودة خلال الأحداث.

ويعود هنيدى في "مرعى البريمو" للعمل مع مخرجه المفضل سعيد حامد بعدما كونا ثنائية فنيه ناجحة على مدار السنوات الماضية أسفرت عن 5 أفلام هى "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، "همام فى أمستردام" عام 1999، "جاءنا البيان التالى" عام 2001، "صاحب صاحبه" عام 2002، "يا أنا يا خالتى" عام 2005 ويسجل "مرعى البريمو" التعاون السادس بين هنيدى وسعيد حامد في السينما.

ويعرض حالياً في السينمات إلى جانب مرعى البريمو أفلام "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور، كريم محمود عبد العزيز وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى، و"ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللى كريم وإخراج ماندو العدل، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وباسم سمرة وإخراج حسين المنباوى، وفيلم "مستر اكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد.

كما يعرض أفلام "تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وإخراج سارة وفيق، "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل وإخراج عصام نصار، هذا بالإضافة إلى استقبال دور العرض 3 أفلام جديدة اليوم الأربعاء وهما "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى وأسماء أبو اليزيد وإخراج كريم العدل، و"وش في وش" بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل وإخراج وليد الحلفاوى، و"خمس جولات" بطولة آدم الشرقاوى ونور النبوى وماجد المصرى.